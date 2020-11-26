ФИФА 26 ноября обновила рейтинг национальных сборных. Россия после поражений от Сербии и Турции и ничьей с Молдавией опустилась на пять мест.
Команда Станислава Черчесова занимает 39-ю строчку, набрав 1461 очко. Лидер – Бельгия, второй идет Франция, тройку замыкает Бразилия. Следом в топ-10 расположились Англия, Португалия, Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия. Украина располагается на 23-м месте.
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- Ознакомиться с полным рейтингом можно здесь.
- В заключительных матчах Лиги наций Россия проиграла Турции (2:3) и разгромно Сербии (0:5). Команда сохранила место в Лиге B.
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