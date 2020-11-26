«Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему еще и пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру – Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем ее решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи», – приводит слова 32-летнего Дзюбы RT.