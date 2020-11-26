Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, что обсудил с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым инцидент со слитым интимным видео.
«Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему еще и пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру – Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем ее решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи», – приводит слова 32-летнего Дзюбы RT.
Футболист добавил, что они с тренером уважают друг друга.
«То же самое, уверен, и у других ребят. Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом».
- После появления в интернете интимного видео с участием Дзюбы Черчесов отстранил форварда от ближайших матчей команды.
- Без Дзюбы сборная России проиграла Турции (2:3) и Сербии (0:5).