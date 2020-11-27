Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию вокруг главного тренера футбольной сборной Станислава Черчесова, который после неоднозначного интервью столкнулся с критикой журналистов и болельщиков.
«В этой истории два момента: решение тренера не приглашать Артема Дзюбу на последние игры и провал в тех играх, где должны были выигрывать. Я не увлекаюсь футболом, но думаю, что нынешняя критика общественности оправдана. Он должен это перетерпеть, что же он думал, что его будут любить всегда, что ли? Всегда и везде со всеми публичными людьми так», – сказала Вяльбе в интервью «Р-Спорту».
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