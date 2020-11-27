«В этой истории два момента: решение тренера не приглашать Артема Дзюбу на последние игры и провал в тех играх, где должны были выигрывать. Я не увлекаюсь футболом, но думаю, что нынешняя критика общественности оправдана. Он должен это перетерпеть, что же он думал, что его будут любить всегда, что ли? Всегда и везде со всеми публичными людьми так», – сказала Вяльбе в интервью «Р-Спорту».