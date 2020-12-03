В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, по итогам которой определились полуфинальные пары Лиги наций. В турнире продолжают участие сборные Испании, Франции, Италии и Бельгии.
Места в финале разыграют в очных встречах Испания с Италией и Франция – с Бельгией.
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Сам Финал четырех пройдет на территории Италии, матчи примут Милан и Турин.
- Полуфиналы состоятся в октябре 2021 года – 6 и 7 октября. Матч за третье место и финал – 10 октября.
- Действующий победитель турнира – сборная Португалии.
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