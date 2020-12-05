Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал нашумевшее интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова, которое он дал после поражения команды от Сербии (0:5) в Лиге наций.

«Не в моем стиле давать оценку деятельности или словам Черчесова. Нам надо серьезно подумать о культуре взаимоотношений и высказываний в спорте. Спорт, конечно, значимая часть нашей жизни, но иногда его превращают в шоу-бизнес. Мне бы хотелось, чтобы спорт смотрели, не ориентируясь на отдельные интервью, а гордились успехами.

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Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами и не должен выноситься в эфир. Давать какие-то личные оценки поведению того или иного человека, будь это футбол или фигурное катание... Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир», – заявил Матыцин в эфире телеканала «Матч Страна».

До поражения от Сербии Россия проиграла Турции (1:2) – результаты не позволили выйти в высший дивизион Лиги наций.

Черчесов в интервью раскритиковал футболистов – в частности, братьев Миранчуков и Федора Чалова.

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