Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил важность критики в работе и заявил, что в поражении всегда виноват именно коуч.

«Главное – правильно оценить поражение, правильные выводы сделать и стать сильнее. Есть критика, но и после победных матчей бывает критика. И самокритика тоже, потому что и в победных матчах бывают нюансы, которые надо поправлять, а после поражений тем более. Это рабочий момент, который касается не только меня, но и всех тренеров клубов и сборных.

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Наверное, у каждой команды бывают такие дни, что все идет не так, причем с первой минуты. Много можно говорить, что не сложилось. Значит, главный тренер что-то неправильно сложил, что так случилось. За результат всегда отвечает тренер, и двух мнений быть не может», – заявил 57-летний Черчесов в радиоэфире «Вести FM».

После поражения от Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге наций сборная России не вышла в элитный дивизион и опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022.

Затем Черчесов дал громкое интервью, в котором раскритиковал футболистов – в частности, Федора Чалова и братьев Миранчуков.

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