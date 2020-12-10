Шоумен телеканала ТНТ Дмитрий Позов развернуто ответил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который ранее подключился к прямому эфиру, чтобы выразить несогласие с артистом.

«Я бы хотел обратиться к тренеру сборной России по футболу. Дело в том, Станислав Саламович, что вы попросили меня не давать никаких оценок. Но оценок я не давал. Единственная моя оценка касалась результата сборной России по футболу в последних шести матчах и в последней игре с Сербией, в которой мы проиграли 0:5. Да, у нас отсутствовали некоторые футболисты. Они отсутствовали в том числе и у Сербии. Для нас это был решающий матч, а для Сербии этот матч ничего не значил. И мне кажется, что поражение 0:5 в такой игре и моя, безусловно, резкая оценка со словом «обосрались» это достаточно объективная характеристика происходящего.

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Оценки давали вы мне. Например, вы решили оценить знание русского языка. Знаете, Станислав Саламович, каким-то чудесным образом я закончил школу с золотой медалью, а после этого освоил огромное количество медицинской литературы в медицинской академии. Освоил настолько, что я смог стать кандидатом медицинских наук. И на все это мне хватало знания русского языка. А вот чтобы понять вашу речь, Станислав Саламович, мне русского языка не хватило.

Безусловно, проблема во мне. Проблема во мне. Проблема в Денисе Казанском, который явно не в порядке. Проблема в Титове, в Калиниченко, в Пееве, в Денисове. Проблема во всех вокруг вас. Они все виноваты, а вы всегда правы, Станислав Саламович. Вы попросили меня в рупор, который мне дали, что-то говорить, а чего-то не говорить. Но во-первых, не вы мне давали этот рупор. Этот рупор мне дал закон Российской Федерации. И этот же закон регламентирует то, что я могу говорить, а что я говорить не могу. Вам нравится накладывать на этот рупор фильтры на отдельные слова. Но к сожалению, меня нельзя выгнать из команды и мне нельзя запретить некоторые слова.

Станислав Саламович, мы с радостью приглашаем вас сюда, в нашу скромную студию ютьюб-канала Поз и Кос. Мы вам выскажем респект за результат на чемпионате мира по футболу 2018 года. Мы вам выскажем респект за отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года. А еще зададим те вопросы, на которые вам не очень хочется отвечать. Я говорю об этом так смело, потому что знаю, что вы сюда не придете. Мы – птицы не вашего полета. Мы – простые болельщики без экспертного мнения. Вы очень любите, когда мы болеем за сборную России. И в моменты триумфа она даже немного играет за нас. А вот когда мы ей не восторгаемся, вам это очень сильно не нравится.

Станислав Саламович, я и дальше продолжу болеть за сборную России по футболу. Я желаю вам удачи во всех предстоящих матчах, потому что это наша сборная России по футболу. Вам эта формулировка может не нравиться, но я считаю, что она – наша. Моя фамилия – Позов, зовут меня Дима. Приятно познакомиться!» – сказал Позов.

Черчесов подключился к прямому эфиру «Матч ТВ», когда Позов сказал, что тренер оправдывается за поражение от Сербии со счетом 0:5.

До появления коуча в студии обсуждали жеребьевку отбора ЧМ-2022.

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