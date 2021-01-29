Спортивный журналист и телеведущий Георгий Черданцев раскрыл подробности скандального интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова для «Матч ТВ». В студии коуч жестко разнес футболистов команды за неудачное завершение группового этапа Лиги наций.

– Ноябрьский эфир Черчесова. Все случилось, как задумали?

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– Да. Тонко спланированная режиссура. Не импровизация!

– Есть место и провокациям?

– Ну да, это была провокация. Не все роли расписали по хронометражу и деталям. Но резонанса добились. Эффект что надо – Чалов забил три мяча на финише сезона. Он понял, что пора заканчивать пить чай. Мы с Саламовичем много общаемся за кулисами. Знаю, что все это он два года в себе держал!

– Два?

– Да! Просто чесался язык – дать им как следует затрещину! Вы же видите, что происходит: Леша Миранчук полгода не попадает в стартовый состав «Аталанты». Далеко не самой сильной команды Италии! Так что это была наша общая задача – чуть всколыхнуть футбольное сообщество.

Станислав Черчесов, Россия – Венгрия, Лига наций Фото: Getty Images

– Казанского-то предупредили?

– Он с самого начала был в роли плохого Санты.

– Вам не казалось, что вот-вот дойдет до кулаков – у плохого Санты и Саламовича?

– Да нет... Это игра! Все отработали на пять с плюсом.

– Ваша реакция – когда главный тренер сборной сообщает, что может и в табло дать Казанскому?

– Он же не Казанскому говорил! Вы не так поняли. Да и сказано это было на рекламе, а не в эфире. Черчесов хотел показать одну простую вещь.

– Это какую же?

– «Ребята, вы желаете задавать острые вопросы? А теперь поставьте себя на мое место! Вам приятно, когда говорят вот так? Я же не мальчик, в конце концов...» Он прав – нельзя к тренеру сборной относиться как к нашкодившему пацану. Сужу по комментариям – это не все понимают. Черчесов – фигура другого полета, орденоносец! – цитирует Черданцева «Спорт-Экспресс».

В принципиальном матче Лиги наций Россия уступила Сербии со счетом 0:5, не вышла в элитный дивизион и опустилась в третью корзину отбора на ЧМ-2022.

По итогам жеребьевки отбора Россия попала в одну группу с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

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