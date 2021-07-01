Сборная Испании долго запрягала и после двух матчей выпала из числа фаворитов Евро. Но потом вернулся Серхио Бускетс, и «фурия роха» расцвела. Правда, и швейцарцы не так просты – команда Владимира Петковича вдруг вынесла с чемпионата лучшую команду мира. Eurosport.ru совместно с Winline разобрался, что ждет команды в предстоящем матче.
Янн Зоммер, сборная Швейцарии
Фото: Getty Images
Евро-2020
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Кто посмотрит матч с трибун
У Луиса Энрике практически нет проблем. Под вопросом лишь выход Хосе Гайя, который на этом Евро отыграл всего-то 78 минут. У Петковича одна потеря, но очень существенная: не будет безусловного лидера Гранита Джаки, который перебрал Кока-Колы и карточек.
Кстати, о карточках. Сразу несколько игроков подвисли над дисквалификацией в случае еще одного предупреждения: Жорди Альба, Серхио Бускетс, Родри, Пау Торрес, Мануэль Аканджи, Нико Эльведи, Дрис Эмболо, Марио Гавранович, Кевин Мбабу, Рикардо Родригес и Фабиан Шер.
Форма
Испания слабенько стартовала на турнире: настреляла 82% стерильного владения со Швецией (0:0) и не справилась с Польшей (1:1). Многие списали скучных испанцев, но потом поправился Бускетс и преобразил команду: «фурия» закинула по пять мячей Хорватии и Словакии. Лидер «Барселоны» улучшил передачи сборной Испании, отказался от пасов назад и шикарно разрезает зоны соперника. С ним у Луиса Энрике совсем другая команда.
Швейцарию всегда считали крепкой бандой, но не более. Особенно ее котировки упали после безальтернативного поражения от Италии в группе (0:3) и ничьи с Уэльсом (1:1). В плей-офф парни Петковича выползли благодаря еле живой Турции и попали на чемпионов мира. До 81-й минуты Швейцария горела 1:3, но вдруг спаслась, затащила безвольных французов в серию пенальти и жестоко отшлепала. Это еще раз доказывает, что на Евро нет хлюпиков.
Физического превосходства не будет ни у одной команды – Испания и Швейцария отбегали в 1/8 финала по 120 минут.
Альваро Мората, Испания, Евро-2020
Фото: Getty Images
Лицом к лицу
- Швейцарцы одержали лишь одну победу в 22 матчах с Испанией (5 ничьих и 16 поражений). Правда, в четырех последних матчах они проиграли лишь раз (1 победа и 2 ничьи).
- Последняя встреча команд состоялась осенью 2020-го. Тогда Жерар Морено спас испанцев от поражения на 89-й минуте – 1:1.
- Это пятое Евро для Швейцарии – команда вышла в плей-офф во второй раз.
- Испанцы играют на восьмом Евро подряд. «Фурия роха», как и Германия, выиграла три титула – лучший результат.
- Испания восемь раз сыграла в четвертьфинале Евро и пять раз вылетела. Если «Фурия роха» проходит 1/4 финала, то обязательно берет трофей.
Ориентировочные составы
Испания
Швейцария
Котировки букмекеров
Выйдет Испания: 1.31
Выйдет Швейцария: 3.50
Для многих Швейцария остается андердогом, несмотря на вынос французов. Во-первых, Испания превратилась в голевую машину. Во-вторых, какова вероятность, что швейцарцы отправят домой второго гранда подряд? В-третьих, не будет Гранита Джаки: опорник «Арсенала» важен и на поле, и в раздевалке – все видели, как он мотивировал своих на рубку с Францией.
Еще можно поставить на голы, которые точно случатся: разве команды, которые в 1/8 на двоих забили восемь мячей, могут промолчать?
Где смотреть
Прямую трансляцию проведет Первый канал – начало в 18:40 (мск). Если у вас нет ящика, то залетайте в наш онлайн.
КТО ПОБЕДИТ?
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