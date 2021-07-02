Автогол стал автором 10-го забитого мяча на чемпионате Европы-2020.

Изначально его чуть не лишили взятия ворот в четвертьфинальном матче Евро-2020 между Испанией и Швейцарией, но затем в УЕФА переписали гол защитника «Ла Фурии Рохи» Жорди Альбы на удар полузащитника «Нати» Дениса Закарию в сетку собственных ворот.

ЧМ-2018 Платини: «Полиция искала у меня картину Пикассо, которую якобы подарил Путин» 22/02/2020 В 06:32

Автогол с 10-ю забитыми мячами обошел Мишеля Платини по банкам на континентальных первенствах. Форвард сборной Франции на чемпионате Европы-1984 вонзил в сетку девять мячей и прежде владел рекордом по голам на Евро. При этом у Платини один удар с пенальти, Автогол ни разу не забивал с 11 метров и все 10 мячей положил с игры.

Автогол уже установил личный рекорд чемпионатов Европы. Никогда раньше он не клал так много в свои ворота. Предыдущее достижение установили во Франции-2016, когда в собственную сетку футболисты срезали три мяча. Тогда отличились исландец Биркир Севарсссон, североирландец Гарет Маколи и ирландец Киран Кларк.

Автогол принимал участие практически в каждом континентальном первенстве в новом веке. В 2016-м он забил три мяча, в 2012-м – один, в 2008-м – ни одного, в 2004-м – два, в 2000-м – один.

При этом автогол дебютировал на Евро-1976, но затем пропускал турниры с 1980 по 1996 гг. и не отличался банками в свои ворота.

Футбол Платини: «VAR – просто красивая хрень. Жаль, мы никогда от этого не откажемся» 18/11/2019 В 20:04