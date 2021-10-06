Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал об игроках национальной команды Испании, которым он симпатизирует.

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«Память о Евро-2020 все еще жива, и эти эмоции все еще в наших умах и сердцах. Тот матч с Испанией был сложным. Мы должны умно играть с мячом и без него. Мы уважаем Испанию, потому что знаем, как она хороша.

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Предыдущие матчи с Испанией? Финал 2012 года в Киеве оставил самые неприятные воспоминания, а самые приятные остались после полуфинала последнего Евро. Лучше всего нам удался матч 2016 года, в котором мы беспрекословно доминировали. Из всех испанских игроков я всегда обожал Серхио Рамоса, но я хорошо знаю и Фернандо Торреса. Я играл против него много раз с самой юности, он был великолепным нападающим», – приводит слова Кьеллини пресс-служба УЕФА

В полуфинале Евро-2020 Италия обыграла испанцев в серии пенальти. 120 минут игрового времени завершились вничью – 1:1.

Матч полуфинала Лиги наций состоится 6 октября и начнется в 21:45.

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