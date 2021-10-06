Двухнедельный перерыв на матчи сборных открывает суперсхватка между Италией и Испанией в полуфинале Лиги наций. Eurosport.ru рассказывает все, что нужно знать об этой встрече.

Кто посмотрит матч по ТВ

Сборная Италии не досчитается многих лидеров. По-прежнему травмирован Леонардо Спинаццола – левый защитник получил разрыв ахиллова сухожилия в четвертьфинальном матче чемпионата Европы с Бельгией. Наверняка пропустит встречу Чиро Иммобиле, который заработал повреждение полуперепончатой мышцы правого бедра в игре с «Локомотивом». Самая свежая травма – у одноклубника Алексея Миранчука Маттео Пессины. Одна из молодых звезд Евро-2020 ​​травму сгибателя правого бедра II степени в матче с «Миланом».

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Чиро Иммобиле и Роберто Манчини Фото: Getty Images

В сборной Испании выявлена мышечная травма правого бедра у полузащитника «Атлетико» Маркоса Льоренте. Он пройдет медицинское обследование и физиотерапевтическое лечение и будет работать по индивидуальной программе. Его заменит Брайан Хиль из «Тоттенхэма». Также не сыграют с Италией Педри из «Барселоны» и Браис Мендес из «Сельты» – на их место Луис Энрике пригласил Серхи Роберто.

Форма

«Скуадра адзурра» продолжает обновлять собственный рекорд. После победы 5:0 над Литвой команда Роберто Манчини продлила серию без поражений до 37 встреч подряд – 28 побед и девять ничьих. После победного Евро итальянцы выиграли лишь раз, а еще дважды сыграли вничью – с Болгарией (1:1) и Швейцарией (0:0).

Испанцы также провели три матча после поражения от Италии на ЧЕ-2020. Первая же встреча обернулась поражением от шведов со счетом 1:2, зато следом команда Луиса Энрике два раза победила – Грузию (4:0) и Косово (2:0).

Ориентировочные составы

Лицом к лицу

Сборные Италии и Испании встречались не только на последнем Евро, но и на ЧЕ-2016. В 1/8 финала «скуадра адзурра» оказалась сильнее – 2:0.

После этого соперники дважды играли в отборе к ЧМ – тогда была зафиксирована ничья и разгромная победа Испании 3:0.

Команды встречались 38 раз: у обеих по 11 побед, еще 16 матчей завершились вничью (учитывается основное время).

В шести матчах на Евро Италия одержала две победы, Испания – одну, один матч закончился вничью.

Самая крупная победа итальянцев над Испанией – 7:1, испанцы крупнее всего побеждали со счетом 4:0.

Место сборной Италии в рейтинге ФИФА – 6-е, Испания идет на 7-й строчке.

Котировки

Итальянцы идут у букмекеров небольшими фаворитами на встречу – победа команды Манчини оценивается в 2,38. В Испанию верят меньше и предлагают кэф 3,60. Интересно, что ничья оценивается ниже победы испанцев – в игре равных по силе команд такое бывает редко. Вполне реален исход, при котором для выявления победителя командам снова потребуется дополнительное время пенальти, поэтому ничья в основное время за 3,06 – хороший вариант для ставки.

Где смотреть?

Матч состоится на «Сан-Сиро» 6 октября и начнется в 21:45 (мск). В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Также читайте на Eurosport.ru текстовую трансляцию – там будет еще веселее и зажигательнее, чем в телеящике.

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