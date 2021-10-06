Болельщики «Милана» встретили бывшего голкипера команды Джанлуиджи Доннарумму оскорбительным баннером. Фанаты вывесили плакат на мосту.
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«Доннарумма, тебе больше никогда не будут рады в Милане, человек-дерьмо», – гласит сообщение на баннере.
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  • Доннарумма выступал за «Милан» с 2014 по 2021 год. В июле вратарь покинул клуб на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ».
  • Футболист вернулся в Милан, чтобы в составе сборной Италии сыграть против Испании в полуфинале Лиги наций на «Сан-Сиро».
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