Зачем играют плей-офф, когда пройдут все матчи и в чем особенности квалификации в финальную часть чемпионата мира-2022? Отвечаем на главные вопросы о финале плей-офф Лиге наций-2021.

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Когда и где пройдут матчи?

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Полуфинал, 6 октября, 21:45 мск: Италия – Испания («Сан-Сиро», Милан)

Полуфинал, 7 октября, 21:45 мск: Бельгия – Франция («Ювентус Стэдиум», Турин)

Матч за третье место, 10 октября, 16:00 мск («Ювентус Стэдиум», Турин)

Финал, 10 октября, 21:45 мск («Сан-Сиро», Милан)

Италия - Испания, Евро-2020, Николо Барелла Фото: Getty Images

Какой формат?

В полуфиналах и финале в случае ничьей по итогам 90 минут назначается дополнительное время. Если победитель не выявляется, проводят серию пенальти. В матче за третье место экстратаймы не предусмотрены. В случае ничьей после основного времени сразу следует серия пенальти.

Что получит победитель?

Кубок из стерлингового серебра высотой 71 см. Трофей представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Кроме того, чтобы освободить участникам финальной стадии Лиги наций даты в октябре 2021 года, при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022 их отправили в группы из пяти, а не шести команд – таким образом в квалификации они сыграют на два матча меньше.

Трофей Лиги наций Фото: Getty Images

На прямое попадание в финальный этап ЧМ выступление в плей-офф Лиги наций не влияет, разве что на шансы команд попасть на ЧМ. Две лучшие сборные Лиги наций сыграют в стыковых матчах. Если эти команды на момент проведения стыков уже квалифицировались в Катар, их место займут следующие сборные. Рейтинг считается, исходя из места в группе, набранных очков и разнице мячей – команды каждого дивизиона получат места с первого по 12-е в зависимости от результатов.

Официальный сайт УЕФА не разглашает призовые финалистов Лиги наций в нынешнем сезоне, но в прошлом они составляли 10,5 млн евро за победу, 9 млн – за серебро, 8 млн – за бронзу и 7 млн за четвертое место.

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