Сборная Испании обыграла команду Италии со счетом 2:1 и вышла в финал плей-офф Лиги наций.

Счет открыл Ферран Торрес – на 17-й минуте футболист «Манчестер Сити» замкнул подачу Микеля Оярсабаля. На 45-й минуте ситуация повторилась: Торрес снова завершил начатое Оярсабалем, но второй мяч Ферран забил головой.

Во втором тайме итальянцам удалось отыграть один мяч: в результате контратаки Федерико Кьеза выдал пас на Лоренцо Пеллегрини, который поразил пустые ворота.

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На 42-й минуте главный судья матча Сергей Карасев удалил Леонардо Бонуччи за вторую желтую карточку. Первую арбитр показал за разговоры, вторую – за игру локтем против Серхио Бускетса.

Второй полуфинал между Францией и Бельгией состоится 7 октября и начнется 21:45 (мск).

Финальный матч пройдет 10 октября.

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