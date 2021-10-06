Сборная Италии проиграла испанцам – поражение стало для «скуадры адзурры» первым с 10 сентября 2018 года, когда она уступила Португалии со счетом 0:1. Испания взяла реванш за полуфинал Евро и вышла в финал Лиги наций, а одним из главных героев встречи стал Сергей Карасев.

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Российский арбитр показал семь желтых и одну красную карточку. Кажется, Карасев отсудил блестяще, но в соцсетях далеко не все согласны с решениями рефери.

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«Карасев, желаю тебе поноса», – написал пользователь quellanoiosa.

«Какой ужасный арбитр, который сомневался всю игру после красной карточки. Италия со всеми хитростями мира возродила совершенно мертвую игру. Игроки Испании поступили правильно, проигнорировав это, но полностью позволили итальянцам контролировать каждое решение судьи», – заявил ecanalla.

«Сергей Карасев с очередной катастрофой в соревнованиях УЕФА, какой сюрприз! Один из худших судей, которых я когда-либо видел, а я знаю много плохих судей, так как смотрел футбол в Македонии», – выдал fmishov.

«Ты не воспользовался последним поворотом, Карасев... Я надеюсь, что беда обрушится на тебя – это мое единственное желание», – написал AlpFb3601.

«Сергей Карасев. Вот что происходит, когда вы ставите в игру рефери второго ранга, они не понимают важности второй желтой. Просто не понимают, как это портит игру, фактически заканчивают ее», – считает Eski_billy.

«Единственная хорошая новость на завтра: Карасев не будет рефери на матче Франции и Бельгии», – пошутил michelvsb.

«Невозможно понять, почему УЕФА разрешает судье Карасеву вести игры. Он высокомерный дебил, который не понимает ни хрена», – утверждает NotAGreatMan1.

«УЕФА, возьмите Сергея Карасева и просверлите ему дыру в голове. Спасибо», – написала

«Извините, но я не вижу разницы», – подписал ballotourette коллаж с фото Карасева и Чакыра.

Среди потоков хейта (конечно, по большей части от итальянских болельщиков) встречались редкие комментарии в защиту российского арбитра от испанских пользователей.

«Карасев кажется мне сегодня лучшим рефери», – полагает David92Sanchez.

«Звезда матча между Италией и Испанией – россиянин Сергей Карасев, который меняет ход поединка после двух желтых капитану за протест! Он желтит всех, кто с ним заговорит!» – восхитился PauL1Garrido.

«Карасев поступил правильно в изгнании Бонуччи. Безрассудные действия в отношении Бускетса – повод для выговора», – считает RamonFuentes74.

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