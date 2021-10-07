Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза раскритиковал Сергея Карасева за работу на матче между «скуадрой адзуррой» и Испанией.

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«Я думаю, что удаление Бонуччи было очень жестким наказанием, потому что я никогда не видел на международном уровне такой бессмысленной желтой карточки за несогласие с арбитром. Бонуччи был капитаном, а судья допустил ошибку, потому что игрок сборной Испании просто поскользнулся. Капитан имеет право запросить дополнительную информацию. Я никогда не видел двух столь неочевидных желтых карточек на таком уровне», – сказал Кьеза в эфире RAI Sport

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Италия проиграла Испании со счетом 1:2 и потерпела первое поражение с 2018 года.

На 42-й минуте Карасев удалил Леонардо Бонуччи за вторую желтую карточку. Первую арбитр показал за разговоры, вторую – за игру локтем против Серхио Бускетса.

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