Соперник Испании определится во втором полуфинале Лиги наций, где сыграют Франция и Бельгия. Eurosport.ru рассказывает все, что нужно знать об этой встрече.

Кто посмотрит матч по ТВ

В составе обеих команд немного потерь. У сборной Франции из-за операции на сердце отсутствует Кингсли Коман, а у бельгийцев точно не будет Торгана Азара. По словам Роберто Мартинеса, игроку «Боруссии» не удалось полностью восстановиться, и медицинский департамент посоветовал поберечь футболиста.

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Торган Азар Фото: Getty Images

Форма

Обе команды вылетели в четвертьфинале Евро – после этого у Бельгии дела идут явно лучше. Команда Мартинеса выиграла три матча из трех, одолев Эстонию, Чехию и Беларусь с общим счетом 9:2. Французы в трех встречах победили лишь раз – финны покорились со счетом 0:2. А вот Украина и Босния дали отпор, и обе встречи завершились одинаково – 1:1.

Если не брать вылет от Швейцарии в серии пенальти за поражение (основное время завершилось со счетом 3:3), команда Дешама не проигрывает с ноября 2020-го. Тогда французы уступили той же Финляндии 0:2. Бельгия до поражения от Италии последний раз проигрывала еще раньше, в октябре 2020-го Англии (1:2).

Ориентировочные составы

Лицом к лицу

Сборные Франции и Бельгии в последний раз встречались в полуфинале ЧМ-2018 – тогда сильнее оказались французы (1:0).

Команды встречались 78 раз: Франция победила 27 раз, Бельгия – 31, еще 20 матчей завершились вничью.

В четырех матчах финальной части ЧМ Франция победила четыре раза.

Самая крупная победа французов над Бельгией – 5:0, бельгийцы крупнее всего побеждали со счетом 7:0.

Место сборной Бельгии в рейтинге ФИФА – первое, Франция идет на второй строчке.

В последних пяти матчах Франция два раза победила, в одной встрече уступила, еще раз команды сыграли вничью.

Котировки

Сборная Франции находится в состоянии стагнации после чемпионата Европы – команда Дидье Дешама не в состоянии обыгрывать даже середняков. Бельгийцев ранний вылет нисколько не подкосил: «красные дьяволы» не напрягаясь разбираются с соперниками послабее. Коэффициенты на победу Франции и Бельгии примерно равны – 2,73 против 2,90, соответственно. Как показал матч Италии и Испании, Лига наций – все же не просто товарищеский турнир, а потому ничью можно не рассматривать. Зато обе забьют за 1,98 – вполне вариант для ставки.

Где смотреть?

Матч состоится на «Ювентус Стэдиум» в Турине 7 октября и начнется в 21:45 (мск). В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Также читайте на Eurosport.ru текстовую трансляцию – там будет еще веселее и зажигательнее, чем в телеящике.

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