Капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи извинился за удаление в полуфинальном матче Лиги наций против Испании.
«Я разозлен больше всех, прежде всего на себя. Мне очень жаль, и я прошу прощения. Но эта сборная Италии поднимется и станет сильнее, чем когда-либо!» – написал Бонуччи в инстаграме.
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- Италия проиграла Испании со счетом 1:2 и потерпела первое поражение с 2018 года.
- На 42-й минуте Карасев удалил Леонардо Бонуччи за вторую желтую карточку. Первую арбитр показал за разговоры, вторую – за игру локтем против Серхио Бускетса.
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