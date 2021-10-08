Защитник сборной Франции Тео Эрнандес раскритиковал нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку после матча полуфинала Лиги наций.
«Мы знаем Лукаку, он силен. Но мы видели его только первые 20 минут матча. Затем он исчез», – приводит слова Эрнандеса журналист RMC Sport Лоик Танзи в твиттере.
- Сборная Франции победила Бельгию со счетом 3:2, уступая при этом 0:2 после первого тайма, и вышла в финал Лиги наций, где сыграет с Испанией.
- Лукаку провел на поле полный матч и забил на 40-й минуте. На 87-й, при счете 2:2, он оформил дубль, но гол был отменен из-за офсайда. Спустя три минуты французы вонзили победный мяч.
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