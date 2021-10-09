Кроме кубка, победа в Лиге наций-2021 практически ничего не дает, потому что Франция и Испания вряд ли испытают проблемы с прямым попаданием на чемпионат мира. Но желание победить никуда про пропало. Достаточно взглянуть на эмоции Дидье Дешама, который ярко праздновал в полуфинале, будто это был не товарищеский турнир, а плей-офф крупного ивента.

Франция и Испания точно будут биться за исторический трофей – пока в новом турнире побеждала только Португалия и Криштиану Роналду.

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Кто посмотрит матч по ТВ

Полуфиналы и подготовка к решающему матчу прошли безболезненно, и новых проблем тренеры не получили. Луис Энрике по-прежнему не рассчитывает на Маркоса Льоренте, Браиса Мендеса и Педри, Дидье Дешам – на Кингсли Комана.

Дидье Дешам Фото: Getty Images

Путь к финалу

Франция идеально прошла группу в дивизионе А. В шести матчах против Португалии, Хорватии и Швеции «ле блюз» допустили лишь нулевую ничью с ребятками Криштиану Роналду. 16 очков из 18 и разница мячей 12:5 – команда Дидье Дешама доминировала.

В полуфинале французам противостояла Бельгия, которая практически устранила чемпионов мира. Янник Карраско и Ромелу Лукаку помогли команде вести 2:0 перед перерывом, но Франция совершила мощный камбэк и избежала даже дополнительного времени.

Полуфинал испанцев получился менее драматичным: после первого тайма команда Луиса Энрике вела в два мяча и имела на игрока больше. Итальянцы сопротивлялись, забили в меньшинстве, но не более.

Ранее Испания попотела в группе – в плей-офф команду Энрике вывели 11 очков. Испанцы проиграли Украине и сгоняли вничью с немцами и швейцарцами. Разницу сделали домашние матчи: там «Фурия роха» вынесла соперников с общим счетом 11:0 (немцам досталось шесть пуль).

Ориентировочные составы

Испания

Франция

Лицом к лицу

Команды встречались 41 раз. У Франции 15 побед, у Испании – 17.

Последний раз французы и испанцы рубились в 2017-м. Товарищеский матч завершился со счетом 2:0 в пользу Испании.

На официальном уровне команды не играли с 2013 года. Тогда в отборочном турнире ЧМ лучше оказались испанцы – 1:1 дома и 1:0 во Франции.

На крупном турнире Испания и Франция последний раз встречались в 2012-м. Четвертьфинал Евро-2012 остался за испанцами – 2:0.

Последний раз Франция обыгрывала Испанию в официальном матче в 2006 году – в 1/8 финала ЧМ.

Франция занимает второе место в рейтинге ФИФА, Испания – шестое.

Котировки

Победа Испании: 2,95

Победа Франции: 2,60

Букмекеры справедливо в замешательстве – выделить фаворита в финале Лиги наций невероятно сложно. С одной стороны, испанцы смяли Италию и показал футбол действительно высочайшего уровня. С другой, второй тайм сборной Франции тоже кажется невероятным.

Возможно, чуть предпочтительнее выглядят «ле блюз»: во многом из-за состава, где нет потерь, а впереди действует смертельное трио из Бензама, Гризманна и Мбаппе.

Килиан Мбаппе, сборная Франции Фото: Getty Images

Где смотреть

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ», начало трансляции запланировано на 21:35 (мск). Если у вас нет ящика, то залетайте на онлайн от Eurosport

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