Упорством Ферран отличался с детства. Оттачивал технику с утра до вечера, роль цепких и неуступчивых защитников выполняли его собаки. «В моей школе EPLA поначалу я играл в футбито, смесь футбола и футзала. Приобрел навыки, которые помогли в будущем. Еще повезло с друзьями, мы постоянно соперничали. Стали самой результативной командой в истории нашей школы», – вспоминал нападающий.

В семье Торреса футболом увлекалась мама. Именно она отвела сына на просмотр в «Валенсию». «Меня приняли в категорию Пребенхаминес (5-7 лет), но я быстро взрослел и играл с теми, кто старше. В 11 у меня появились представители. Они привили мне менталитет победителя», – рассказывал Ферран.

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Ферран Торрес, сборная Испании Фото: Getty Images

Когда ему исполнилось 12, он резко прибавил в росте, с трудом контролировал мяч и был готов покончить с футболом. Вдобавок заразился мононуклеозом и полтора месяца провел дома без тренировок. «Самый тяжелый период, но я преодолел трудности, и с этого момента началось движение вверх», – признался футболист.

«Я не потону». Тату с таким текстом Торрес сделал, выступая за вторую команду «Валенсии». Поездка в Индию на ЧМ среди юношей до 17 лет показала ему другую реальность и научила ценить то, что есть. Поражение в финале от Англии уже не казалось провалом – более того, он получил приглашение в первую команду.

В 17 Ферран дебютировал за «Валенсию», став пятым самым юным игроком Ла Лиги в истории клуба. Марселино Гарсия Тораль, главный тренер команды на тот момент, увидел в нем ловкого, скоростного и высокотехничного футболиста, отличную пару Дани Парехо. Он быстро вписался в команду и продолжил добиваться успехов с молодежкой. На Евро U-19 Торрес вывел Испанию в финал, где оформил дубль и стал чемпионом. Разочарование настигло игрока по возвращении с турнира. Руководство клуба дало понять, что не рассчитывает на него: «Мне сказали, что буду пятым экстремо, плюс приедут новые футболисты, и они – в приоритете. Поэтому я задумался о переходе в другую команду». В сезоне-2019/20 представители Феррана и руководство «Валенсии» пытались договориться, но президент Анил Мурти не принял условия игрока.

Ферран Торрес, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Торрес покинул «Валенсию» летом 2020-го. Его трансфер обошелся «Манчестер Сити» в 25 миллионов евро плюс бонусы, увеличивающие сумму до 30 – низкая цена за атакующего футболиста по меркам последних лет. Хосеп Гвардиола перезапустил игрока, разглядев в нем альтернативу Габриэлу Жезусу и Куну Агуэро. Ферран провел приличный первый сезон за «Сити», забил 13 мячей и отдал 3 ассиста в 36 матчах. Запомнился игрой (3 мяча) на групповом этапе Лиги чемпионов, но вмешался ковид. Вернуть место в основе было непросто, но конец сезона он провел ярко: 5 голов в 6 матчах, из них хет-трик «Ньюкаслу» на позиции нападающего. Тяжелые месяцы адаптации в новом чемпионате, городе и клубе с повышенными требованиями и огромной конкуренцией остались позади. «Я считаю себя лучшим, много работаю, чтобы быть лучшим. Если сам в это не веришь, то кто поверит?» – размышлял испанец.

Руководство «Барселоны» давно наблюдало за Торресом, даже в 2021-м, несмотря на экономические проблемы. Каталонцы хотели подписать игрока на правах аренды с обязательным последующим выкупом, но убедительная игра на Евро и несостоявшийся трансфер Харри Кейна упрочили позиции Феррана в «Сити». «Мы решили не покупать нового нападающего. Торрес доказал на поле, что он великий центрфорвард. Он двигается так же, как Джейми Варди», – оценил валенсийца Пеп. В августовском матче с «Арсеналом» Ферран забил два мяча и отдал голевую передачу.

В сборной Луис Энрике ценит его поливалентность. «Я играл как ложная девятка против Швеции. Не идеальный вариант, но чем больше позиций я смогу охватить, тем лучше для мистера и больше шансов выйти в основе. Сейчас мне комфортнее в центре нападения», – признался футболист. По ходу матча он может перемещаться с фланга на фланг, менять траекторию движения, запутывая соперника. С Ферраном сборная Испании менее предсказуема. В 21 встрече он 16 раз выходил в основе, оформил хет-трик в ворота Германии (6:0) и отметился голом и передачей в 1/8 финала Евро с Хорватией. Он опередил Рауля, став самым молодым игроком, забившим 10 мячей со сборной.

Ферран Торрес, сборная Испании Фото: Getty Images

Торресу еще многое нужно отшлифовать. Но Луис Энрике сделал ставку на Феррана: «Это оптимальное сочетание физики и техники, исключительный футболист в преодолении препятствий. Фланговый игрок с голевым чутьем, способный не только забивать, но и раздавать голевые передачи партнерам по команде». «Я благодарен Мистеру за доверие с первого дня. Даже когда я мало играл в клубе, он продолжал вызывать меня и выпускать на поле», – высказался Ферран.

Торрес – самый эффективный испанский нападающий по проценту голов за сборную (35%). Единственный, кто может с ним соперничать, это Килиан Мбаппе. Финал Лиги наций против Франции – отличный шанс определить, кто лучше.

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