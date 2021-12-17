УЕФА планирует сотрудничать с КОНМЕБОЛ и превратить Лигу наций в мини-чемпионат мира. Такой шаг мотивирован неодобрением плана ФИФА проводить ЧМ раз в два года.
Турнир переформатируют в 2024 году. Планируется, что шесть команд из Южной Америки присоединятся к Лиге А, а четыре – к Лиге В, стороны обсудят детали в ближайшие месяцы. Известно, что все матчи планируют проводить в Европе.
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УЕФА и КОНМЕБОЛ уже договорились провести матч между чемпионом Европы и Южной Америки.
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Источник: ESPN, Mirror.
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