16 декабря состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23, в которой приняли участие сборные 55 ассоциаций, распределенные по четырем лигам. В каждой из лиг А, В и С – по 16 сборных, которые разбили на четыре группы по четыре команды. Оставшиеся семь сборных сформировали две группы лиги D: из четырех и из трех команд.
Сборная России выступит в дивизионе В в одной группе с Албанией, Израилем и Исландией.
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Арсен Захарян
Фото: Getty Images
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Лига А
Группа 1: Австрия, Хорватия, Дания, Франция.
Группа 2: Чехия, Швейцария, Португалия, Испания.
Группа 3: Венгрии, Англия, Германия, Италия.
Группа 4: Уэльс, Польша, Нидерланды, Бельгия.
Килиан Мбаппе (Сборная Франции)
Фото: Getty Images
Лига В
Группа 1: Армения, Ирландия, Шотландия, Украина.
Группа 2: Албания, Израиль, Россия, Исландия.
Группа 3: Черногория, Румыния, Финляндия, Босния.
Группа 4: Словения, Сербия, Норвегия, Швеция.
Валерий Карпин
Фото: Getty Images
Лига С
Группа 1: Фареры, Литва, Люксембург, Турция.
Группа 2: Кипр/Эстония (решится в стыковых матчах), Косово, Греция, Северная Ирландия.
Группа 3: Казахстан/Молдавия (решится в стыковых матчах), Азербайджан, Беларусь, Словакия.
Группа 4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария.
Хвича Кварацхелия
Фото: Getty Images
Лига D
Группа 1: Латвия, Андорра, Казахстан/Молдавия (решится в стыковых матчах), Лихтенштейн.
Группа 2: Сан-Марино, Кипр/Эстония (решится в стыковых матчах), Мальта.
Матчи группового этапа пройдут в июне и сентябре 2022 года.
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