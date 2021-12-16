16 декабря состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23, в которой приняли участие сборные 55 ассоциаций, распределенные по четырем лигам. В каждой из лиг А, В и С – по 16 сборных, которые разбили на четыре группы по четыре команды. Оставшиеся семь сборных сформировали две группы лиги D: из четырех и из трех команд.

Сборная России выступит в дивизионе В в одной группе с Албанией, Израилем и Исландией.

Ad

Арсен Захарян Фото: Getty Images

Чемпионат России Ваноли подписал контракт со «Спартаком» 4 ЧАСА НАЗАД

Лига А

Группа 1: Австрия, Хорватия, Дания, Франция.

Группа 2: Чехия, Швейцария, Португалия, Испания.

Группа 3: Венгрии, Англия, Германия, Италия.

Группа 4: Уэльс, Польша, Нидерланды, Бельгия.

Килиан Мбаппе (Сборная Франции) Фото: Getty Images

Лига В

Группа 1: Армения, Ирландия, Шотландия, Украина.

Группа 2: Албания, Израиль, Россия, Исландия.

Группа 3: Черногория, Румыния, Финляндия, Босния.

Группа 4: Словения, Сербия, Норвегия, Швеция.

Валерий Карпин Фото: Getty Images

Лига С

Группа 1: Фареры, Литва, Люксембург, Турция.

Группа 2: Кипр/Эстония (решится в стыковых матчах), Косово, Греция, Северная Ирландия.

Группа 3: Казахстан/Молдавия (решится в стыковых матчах), Азербайджан, Беларусь, Словакия.

Группа 4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария.

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

Лига D

Группа 1: Латвия, Андорра, Казахстан/Молдавия (решится в стыковых матчах), Лихтенштейн.

Группа 2: Сан-Марино, Кипр/Эстония (решится в стыковых матчах), Мальта.

Матчи группового этапа пройдут в июне и сентябре 2022 года.

Футбол Экс-тренера Габона U-17 обвинили в насилии над игроками 5 ЧАСОВ НАЗАД