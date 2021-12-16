16 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций. Сборная России, выступающая в лиге B, попала в группу с командами Исландии, Израиля и Албании. Главный тренер российской команды Валерий Карпин прокомментировал ее итоги.

– Интересная жеребьевка, интересные команды с разными стилями игры. Исландцы, понятно, это больше силовой стиль, Израиль – больше техничный, быстрый и интересный футбол, а Албания – в чем-то схожа с Израилем, хотя много футболистов, играющих в Европе, поэтому это на 100 процентов будет интересное противостояние.

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– Одной из тенденций в игре сборной России под вашим руководством стало то, что команда стала меньше пропускать. Насколько эти улучшения в защите сборной России будут важны в этой группе?

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– Думаю, что это всегда очень важно. Как мы знаем, это не чемпионат и не длинный турнир, но команды, которые мало пропускают, остаются наверху или становятся чемпионами. Побеждает часто та команда, которая мало пропускает, а не та, которая много забивает. Поэтому надеемся, что наша оборона будет выглядеть так же, и это поможет нам получить хороший результат в Лиге наций.

– Результаты сборной России против сборной Исландии достаточно хороши. Но сейчас началась новая эпоха, и Исландия стала достаточно сильной командой. Как вы думаете, это будет ключевой матч в группе?

– Прямо сейчас я бы так не говорил. Исландия нам хорошо знакома, в том числе мне лично, потому что у нас было четыре исландских футболиста, и все четверо были игроками сборной. Поэтому эта команда мне хорошо знакома. Возможно, в данный момент и в этом году результаты были не самыми лучшими. Так что я думаю, что наша группа очень ровная. И я бы не говорил, что Исландия с Россией будут играть за первое место. И Албания, и Израиль многим попортят нервы.

– Какие объективные цели вы ставите перед командой в этой группе?

– Ситуация несколько двоякая. Да, это важный турнир, есть турнирные задачи. С другой стороны, хочется попробовать и новых игроков, чтобы они себя почувствовали в игре сборной. Поэтому мы хотим совместить, чтобы и не страдал результат, и, в то же время, дать игровую практику футболистам, возможно не самым основным. Но это не должно отражаться на результате.

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