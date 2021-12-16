16 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций. Сборная России, выступающая в лиге B, попала в группу с командами Исландии, Израиля и Албании. Все матчи, естественно, важны для российских болельщиков.

А какие еще крутые игры нам ожидать по результатам жеребьевки? Наибольший интерес, конечно, представляет Лига А, в которой группы выглядят следующим образом:

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Группа 1: Австрия, Хорватия, Дания, Франция.

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Группа 2: Чехия, Швейцария, Португалия, Испания.

Группа 3: Венгрии, Англия, Германия, Италия.

Группа 4: Уэльс, Польша, Нидерланды, Бельгия.

Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

Самые крутые матчи

Франция – Хорватия;

Франция – Дания;

Португалия – Испания;

Англия – Германия;

Англия – Италия;

Германия – Италия;

Нидерланды – Бельгия.

Роберто Манчини Фото: Getty Images

Ключевые даты

Точного расписания матчей пока нет, зато есть даты. Ждем мощных заруб в этим дни:

туры 1 и 2 состоятся 2-8 июня 2022 года;

туры 3 и 4 – 8-14 июня 2022 года;

туры 5 и 6 – 22-27 сентября 2022 года.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоги жеребьевки. Он считает, что будет интересно

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