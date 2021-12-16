16 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций. Сборная России, выступающая в лиге B, попала в группу с командами Исландии, Израиля и Албании. Все матчи, естественно, важны для российских болельщиков.
А какие еще крутые игры нам ожидать по результатам жеребьевки? Наибольший интерес, конечно, представляет Лига А, в которой группы выглядят следующим образом:
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Группа 1: Австрия, Хорватия, Дания, Франция.
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Группа 2: Чехия, Швейцария, Португалия, Испания.
Группа 3: Венгрии, Англия, Германия, Италия.
Группа 4: Уэльс, Польша, Нидерланды, Бельгия.
Ромелу Лукаку
Фото: Getty Images
Самые крутые матчи
- Франция – Хорватия;
- Франция – Дания;
- Португалия – Испания;
- Англия – Германия;
- Англия – Италия;
- Германия – Италия;
- Нидерланды – Бельгия.
Роберто Манчини
Фото: Getty Images
Ключевые даты
Точного расписания матчей пока нет, зато есть даты. Ждем мощных заруб в этим дни:
- туры 1 и 2 состоятся 2-8 июня 2022 года;
- туры 3 и 4 – 8-14 июня 2022 года;
- туры 5 и 6 – 22-27 сентября 2022 года.
Россия попала в одну группу с Исландией, Израилем и Албанией в Лиге наций. А как выглядят полные итоги жеребьевки?
Чем полезна Лига наций? Она может сильно помочь сборной России.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоги жеребьевки. Он считает, что будет интересно.
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