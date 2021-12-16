Сборная России никак не выберется из второго дивизиона Лиги наций УЕФА. В сезоне-2022/23 русская команда получила в соперники Исландию, Израиль и Албанию.

Жребий однозначно удачный – из первой и третьей корзины достались самые слабые сборные (по рейтингу ФИФА), а в четвертой и не было стран из топ-60. Сравните сами: России попалась не Швеция (№18) или Босния (№61), а Исландия (№62). Не Сербия (№23), не Румыния (№44) и не Ирландия (№47), а Израиль (№79).

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Проблема лишь в том, что привлекательных афиш в этом розыгрыше Лиги наций ровно ноль – тяжело представить, как заполнять «Лужники», «Крестовский» или хотя бы 45-тысячник в Казани на матчи с албанцами и исландцами. Возможно, придется снова везти сборную на гастроли в Саранск, нужно же выгуливать «Мордовия Арену».

Какие шансы у России на 18 очков в группе?

Футболисты Биркир Бьярнасон (слева) и Арон Гуннарсон (справа) на разминке перед матчем Германия – Исландия Фото: Getty Images

Довольно высокие. Ни с одним из соперников у русских нет отрицательной разницы по личным встречам (7-4-1 с Исландией, 7-3-4 с Израилем, 1-1 с Албанией). С первыми двумя командами сборная ни разу не проигрывала за последние 10 лет, а с албанцами встречалась лишь в отборе на Евро-2004.

Исландия больше не та крутая банда, которая выбивала из Англии дерьмо в плей-офф Евро-2016 и шизила всей страной с премьером на трибунах. Сборная рыбаков в публичном пространстве превратилась в команду насильников и педофилов – двух футболистов обоймы обвиняют в сексуальной атаке, а лидера Гильфи Сигурдссона уличили в домогательствах к ребенку.

В такой атмосфере Исландия набрала ноль очков в дивизионе А Лиги наций и заняла унизительное пятое место в квалификации ЧМ-2022 (пропустила вперед Македонию, Румынию и Армению). В первую корзину дивизиона Б они попали как раз из-за прошлогоднего понижения в классе – теперь это точно команда третьего-четвертого уровня. Почитайте об этом подробный текст Сурена Аванесьяна, как исландцев прибили дела о насилии

Эран Захави (Израиль) с партнерами на матче Шотландия – Израиль Фото: Getty Images

Израиль – очень драйвовая фирма, которая закончила отбор на последний чемпионат мира с разницей голов 23-21. В атаке зажигает страйкер ПСВ Эран Захави, забивавший почти всем в квале ЧМ и уступивший в гонке бомбардиров Лиги наций Б только Холанну (положил больше голов, чем Дзюба с Миранчуком вместе взятые). Но просто супер, что Захави в следующем году стукнет 35 – возможно, передачи Манора Соломона из «Шахтера» не долетят до Эрана через головы Джикии и Дивеева.

Албания поднялась из дивизиона C и вырвала повышение только в последней игре с Беларусью. У них тоже не осталось почти никого из героев Евро-2016 – из 23 футболистов в деле лишь девять человек. В июне и сентябре албанцы дважды влетели возможным соперникам России по стыковым матчам ЧМ – 1:3 с Чехией и 1:4 с Польшей. Так что если русские отберутся в Катар, то должны набирать и шесть очков с Албанией.

Когда Россия играет в Лиге наций?

В этом розыгрыше европейского турнира УЕФА шесть туров, и по сравнению с прошлым сезоном календарь чуть поменялся. Формально матчи распределены по трем слотам, но на деле их два – четыре игры со 2 по 14 июня, и решающие встречи с 22 по 27 сентября 2022 года.

В Европейском футбольном союзе обновление графика связали со сроками чемпионата мира в Катаре. Да, теперь все сборные подстраиваются под неудобный старт ЧМ в ноябре. Официально даты матчей в УЕФА утвердят лишь в пятницу, 17 декабря.

Россия может отобраться на Евро-2024 через Лигу наций

Гаиска Мендьета, жеребьевка сборной России на Лиге наций УЕФА-2022/23 Фото: Getty Images

Все дивизионы нового турнира сборных тесно связано с отбором на чемпионат Европы в Германии. Конечно, основные места разыграют через матчи под эгидой European Qualifiers – этих соперников русская команда узнает 9 октября. 54 страны разделят на 10 групп, из которых на Евро попадут 20 сборных (победители каждой и занявшие вторые строчки). Немцы автоматически попали на главное континентальное первенство на правах хозяев.

Остаются еще три слота на ЧЕ-2024, которые и разыграют в Лиге наций. Если Россия не пробьется в Германию напрямую, то ей нужно будет хорошо выступить в дивизионе Б. УЕФА возьмет 12 лучших команд ЛН, еще не отобравшихся на Евро, и раскидает их на три мини-турнира. Что-то похожее мы видели на жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022. В марте 2024-го русским нужно будет выиграть две встречи из двух, чтобы попасть на чемпионат Европы. Но в УЕФА подчеркнули, что это пока предварительный проект – окончательный утвердят в июне 2022 года.

Жеребьевка Лиги наций УЕФА Фото: Getty Images

Отобраться на Евро через дивизион Б Лиги наций реально. На ЧЕ-2020 из континентального пердива, например, прошелестела Словакия; Венгрия и Шотландия попали из Лиги C, а Северная Македония квалифицировалась вовсе из Лиги D. На прошлом турнире свободных мест было четыре вместо трех из-за формата (11 стран-хозяек, ну вы помните). Автоматический пропуск из-за этого не давали никому, а теперь лишний слот заняла Германия.

Но сборная России не должна обращать внимание на заумную систему отбора. Лучше пробиваться на Евро через прямой квалификационный турнир, чем высчитывать места в рейтинге Лиги наций и надеяться на удачных соперников в новой жеребьевке.

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