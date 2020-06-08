В том матче Мигель забил победный гол и мог поиронизировать над проигравшим Кришем.

Бывший полузащитник «Зенита» Данни рассказал о победе над «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке УЕФА в 2008 году.

– Чувствовали дополнительное давление перед таким непростым дебютом?

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– Если честно, я немного удивился. Видеть Аршавина на скамейке запасных после того невероятного сезона, который он провел – особенно в Кубке УЕФА, который он отыграл на высшем уровне, забил много мячей. Это стало сюрпризом для меня, для команды, для всех. Но я счастлив, что все сложилось именно так – меня бросили в бой, под большое давление, и я справился с ним, сумел помочь команде сыграть на максимуме возможностей и победить. Очень радостно от того, что я оказался на уровне моих партнеров по команде, показал, на что способен и что готов быть важным игроком для «Зенита».

– В подтрибунном помещении вы общались с Роналду. О чем говорили?

– Перед игрой мы не общались, я лишь поговорил с агентом, с которым он тоже работал. А вот после матча, да, немного поболтали, с ним и с Нани, с которым вскоре должны были отправиться в сборную Португалии. Обсудили встречу – Роналду был травмирован, не смог сыграть, и это был довольно важный для нас момент, потому что он был одним из ключевых футболистов для «МЮ». К счастью для нас, Криштиану не довелось выйти на поле. Но, конечно же, всегда приятно побеждать сильного соперника с топовыми игроками в составе, так что я отпустил пару шуток в его адрес.

– Вы выходите на поле против Скоулза, Ван дер Сара, Фердинанда, Руни. Не дрожали коленки?

– Страха перед конкретными игроками не было, а если и ощущалась какая-то тревога, то из-за имени соперника, из-за «Манчестер Юнайтед». Но потом я посмотрел на нашу команду: на Домингеса, Тимощука, Погребняка, Денисова, Зырянова, Широкова, на тех, кто играл в то время в сборной России, кто находился на пике своей формы, показывал свой лучший футбол, и понял, что в наших силах побороться за победу. На старте игры не было страха, но были нервы – из-за важности события. Но как только мы завладели мячом, как только у нас пошла игра, все нервы ушли и появилась уверенность в итоговом успехе. Так и получилось!

– Вас признали лучшим игроком матча. Могли представить такой дебют?

– Я был очень рад, что получил ту награду. Но, конечно же, главным и самым важным была общая командная победа, зенитовский Суперкубок УЕФА. Мне было совсем не важно, кто станет лучшим игроком: я или кто-то другой. Да, я забил, мы победили, мне вручили приз, и теперь он хранится у меня дома, как и медаль – это воспоминания на всю жизнь.

– Как проходило празднование завоеванного трофея?

– Должен сказать, что мы с женой пришли на вечеринку довольно поздно – потому что со стадиона я вышел последним, долго сидел на допинг-контроле, полтора или два часа не мог его пройти. Так что на празднике я оказался очень поздно. Но вечеринка была действительно крутой, шикарной. И заслуженной, потому что мы завоевали значимый трофей. Было много важных людей из разных видов спорта. Мы отлично повеселились, – заявил Данни в эфире «Зенит-ТВ». Слова португальца приводит «Спорт-Экспресс».

Матч против «МЮ» стал для Данни первым в составе «Зенита» после 30-миллионного трансфера из «Динамо». Португалец сразу вонзил победный мяч.

Перед игрой главный тренер «Зенита» Дик Адвокат решил оставить на скамейке главную звезду команды Андрея Аршавина, выпустив в нападении Данни, Алехандро Домингеса и Павла Погребняка.

В перерыве Домингес покинул поле, вместо него вышел Аршавин.

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