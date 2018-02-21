Карпаты
Прервано
0
1
-
1
0
15:00
21.02.18
Стадион Украина
Олимпик Донецк
Чемпионат Украины • Тур 18
КалендарьТаблица
  • 1-ый тайм
  • Карпаты
  • Олимпик Донецк
  • Кравченко
    45'
  • Мякушко
    43'
  • Тиссоне
    6'
Перед матчем

Онлайн
Карпаты - Олимпик Донецк
Чемпионат Украины - 21 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Карпаты – Олимпик Донецк на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 21 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Oleh Boychyshyn или Роман Санжар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Карпаты – Олимпик Донецк? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Карпаты и Олимпик Донецк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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