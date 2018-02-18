Зирка
    -
    15:00
    18.02.18
    Звезда
    Мариуполь
      Чемпионат Украины • Тур 20
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      Зирка - Мариуполь
      Чемпионат Украины - 18 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Зирка – Мариуполь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 18 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Роман Монарев или Александр Бабич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Зирка – Мариуполь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Зирка и Мариуполь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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