Сталь
    -
    15:00
    17.02.18
    Оболонь-Арена
    Александрия
      Чемпионат Украины • Тур 20
      КалендарьТаблица
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      Сталь - Александрия
      Чемпионат Украины - 17 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Сталь – Александрия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 17 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Николай Костов или Владимир Шаран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сталь – Александрия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сталь и Александрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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