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Заря - Ворскла

Чемпионат Украины - 25 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Заря – Ворскла на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 25 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Юрий Вернидуб или Василий Сачко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Заря – Ворскла? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Заря и Ворскла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

