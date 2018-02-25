Шахтер
    -
    18:00
    25.02.18
    Металлист
    Зирка
      Чемпионат Украины • Тур 21
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      Шахтер - Зирка
      Чемпионат Украины - 25 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Шахтер – Зирка на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 25 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пауло Фонсека или Роман Монарев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шахтер – Зирка? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шахтер и Зирка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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