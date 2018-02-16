Онлайн

Шахтер - Черноморец

Чемпионат Украины - 16 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Шахтер – Черноморец на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 16 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Пауло Фонсека или Kostyantyn Frolov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Шахтер – Черноморец? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Шахтер и Черноморец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

