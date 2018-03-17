Черноморец
    -
    15:00
    17.03.18
    Центральный стадион Черноморец
    Сталь
      Чемпионат Украины • Тур 24
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Черноморец - Сталь
      Чемпионат Украины - 17 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Черноморец – Сталь на Eurosport.ru! 17 марта 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Kostyantyn Frolov или Николай Костов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Черноморец и Сталь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Черноморец и Сталь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0