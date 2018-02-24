Черноморец
    -
    15:00
    24.02.18
    Центральный стадион Черноморец
    Карпаты
      Чемпионат Украины • Тур 21
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Черноморец - Карпаты
      Чемпионат Украины - 24 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Черноморец – Карпаты на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 24 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Kostyantyn Frolov или Oleh Boychyshyn? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Черноморец – Карпаты? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Черноморец и Карпаты, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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