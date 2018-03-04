Сталь
    -
    15:00
    04.03.18
    Оболонь-Арена
    Верес
      Чемпионат Украины • Тур 22
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      Чемпионат Украины - 4 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Сталь – Верес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 4 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Николай Костов или Yuriy Svirkov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сталь – Верес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сталь и Верес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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