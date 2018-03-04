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Мариуполь - Олимпик Донецк

Чемпионат Украины - 4 марта 2018

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Мариуполь – Олимпик Донецк на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 4 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Александр Бабич или Роман Санжар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Мариуполь – Олимпик Донецк? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Мариуполь и Олимпик Донецк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

