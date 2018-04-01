Сталь
    -
    19:30
    01.04.18
    Оболонь-Арена
    Олимпик Донецк
      Чемпионат Украины • Тур 25
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      Сталь - Олимпик Донецк
      Чемпионат Украины - 1 апреля 2018

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Сталь – Олимпик Донецк на Eurosport.ru! 1 апреля 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Николай Костов или Роман Санжар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сталь и Олимпик Донецк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сталь и Олимпик Донецк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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