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Фанаты «Ворсклы» ухали бразильцу из «Зари». Он ответил голом через себя и изобразил гориллу

Фанаты «Ворсклы» ухали бразильцу из «Зари». Он ответил голом через себя и изобразил гориллу
Eurosport

40 мин. назад

А еще отправил болельщикам воздушный поцелуй.

«Заря» вынесла конкурента в борьбе за третье место «Ворсклу» в матче 21-го тура чемпионата Украины со счетом 3:0.

На 76-й минуте форвард луганской команды Юри поймал мяч спиной к воротам, подбросил и красиво пробил через себя. Ранее фанаты «Ворсклы» ухали в адрес бразильца, поэтому нападающий отпраздновал классный гол походкой гориллы и отправил сопернику воздушный поцелуй.

  • «Ворскла» (34 очка) и «Заря» (33) занимают третье и четвертое места в чемпионате Украины, уступая только «Шахтеру» (48) и киевскому «Динамо» (42).
  • В 16 матчах украинской Премьер-лиги-2017/18 Юри забил 6 мячей.

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