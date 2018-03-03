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«Шахтер» арендовал 24-летнего форварда «Сити», который ни разу не надел футболку «горожан»

«Шахтер» арендовал 24-летнего форварда «Сити», который ни разу не надел футболку «горожан»
Eurosport

11 мин. назад

Соглашение предусматривает возможность выкупа.

«Шахтер» объявил об аренде 24-летнего нападающего «Манчестер Сити» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18 и включает опцию выкупа, передает официальный сайт «Шахтера».

  • Кайоде стал лучшим бомбардиром австрийской Бундеслиги-2016/17, забив 17 голов в 33 матчах за венскую «Аустрию».
  • В августе нигериец был куплен «Сити» за 3,8 млн евро.
  • Сезон-2017/18 Оларенваджу начал в аренде в «Жироне», но дела в Испании у него сложились: 13 матчей и ни одного гола.

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