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«Шахтер» арендовал 24-летнего форварда «Сити», который ни разу не надел футболку «горожан»
Соглашение предусматривает возможность выкупа.
«Шахтер» объявил об аренде 24-летнего нападающего «Манчестер Сити» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18 и включает опцию выкупа, передает официальный сайт «Шахтера».
- Кайоде стал лучшим бомбардиром австрийской Бундеслиги-2016/17, забив 17 голов в 33 матчах за венскую «Аустрию».
- В августе нигериец был куплен «Сити» за 3,8 млн евро.
- Сезон-2017/18 Оларенваджу начал в аренде в «Жироне», но дела в Испании у него сложились: 13 матчей и ни одного гола.
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