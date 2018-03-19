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Zbirna: клубы Премьер-лиги и Серии А интересуются вратарем сборной Украины Андреем Луниным

Zbirna: клубы Премьер-лиги и Серии А интересуются вратарем сборной Украины Луниным
Eurosport

34 мин. назад

Похоже, 19-летний кипер пойдет по стопам Александра Зинченко.

Голкипер луганской «Зари» и сборной Украины Андрей Лунин летом почти наверняка сменит чемпионат.

Интерес к 19-летнему украинцу проявляют два клуба чемпионата Англии и австрийский «Зальцбург», который уже начал переговоры с «Зарей».

Но, как стало известно Zbirna, в ближайшее время попытку купить Лунина предпримет один из ведущих итальянских клубов. Ожидается, что на продаже Андрея «Заря» заработает 5 млн евро.

  • В сезоне-2017/18 Лунин провел 28 матчей за «Зарю». 9 раз он отстоял на ноль.
  • Андрей вызывается во взрослую сборную Украины, но до сих пор не дебютировал за нее.

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