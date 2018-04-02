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«Трибуна»: Паулу Фонсека развелся с женой и встречается с пресс-секретарем президента «Шахтера»

«Трибуна»: Фонсека развелся с женой и встречается с пресс-секретарем президента «Шахтера»
Eurosport

1 час назад

20 лет брака позади.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека до сих пор не продлил контракт с клубом, но, кажется, это лишь вопрос времени, поскольку у португальца есть веская причина задержаться в украинском клубе.

Португальский специалист на протяжении 20 лет был женат на школьной подруге, с которой успел завести двоих детей. Но после первого сезона в «Шахтере» супруги развелись.

Как стало известно «Трибуне», Паулу встречается с пресс-секретарем президента «Шахтера» Рината Ахметова Катериной Остроушко.

  • Фонсека возглавил «Шахтер» в 2016 году и сходу привел горняков к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины.
  • В сезоне-2017/18 горняки вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграли «Роме».

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