На Украине возбуждено 3 уголовных дела против президента ФФУ Андрея Павелко

12 ноября в зале для пресс-конференций ИА «Интерфакс-Украина» состоялась дискуссия, посвященная коррупции в украинском футболе.

Модераторами конференции выступили главный редактор местного журнала «Футбол» и юрист Олег Скупинский. Адвокат в нескольких слайдах разнес президента национальной футбольной федерации Андрея Павелко – в общей сложности, против мужчины открыли три уголовных дела.

В частности, политик совмещал аж шесть должностей, в их числе – коммерческие организации (депутатам Верховной Рады запрещено в них состоять): народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета, президент ФФУ, член совета директоров коммерческой компании UEFA Events SA, член дисциплинарного комитета ФИФА и зампред юридического комитета УЕФА.

Скупинский сообщил, что антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против Павелко по трем составам преступления: незаконное обогащение, декларирование недостоверной информации и злоупотребление служебными полномочиями. Также уголовные обвинения поступили от городской прокуратуры Киева и генеральной прокуратуры Украины.

Андрей Павелко занял президентское кресло в 2015 году.

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