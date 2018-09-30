Арсенал
    -
    19:30
    30.09.18
    Стадион им. Валерия Лобановского
    Динамо Киев
      Чемпионат Украины • Тур 10
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      Арсенал - Динамо Киев
      Чемпионат Украины - 30 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Арсенал – Динамо Киев на Eurosport.ru! 30 сентября 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Динамо Киев и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и Динамо Киев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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