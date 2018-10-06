Мариуполь
    -
    14:00
    06.10.18
    Стадион Ильичевец
    Карпаты
      Чемпионат Украины • Тур 11
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Мариуполь - Карпаты
      Чемпионат Украины - 6 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Мариуполь – Карпаты на Eurosport.ru! 6 октября 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Александр Бабич или Жозе Мораиш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мариуполь и Карпаты и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мариуполь и Карпаты, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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