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Львов - Черноморец

Чемпионат Украины - 23 февраля 2019

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Львов – Черноморец на Eurosport.ru! 23 февраля 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Юрий Бакалов или Ангел Червенков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Львов и Черноморец и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Львов и Черноморец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

