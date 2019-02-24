Арсенал
    -
    15:00
    24.02.19
    Стадион им. Валерия Лобановского
    Десна
      Чемпионат Украины • Тур 19
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      Арсенал - Десна
      Чемпионат Украины - 24 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Арсенал – Десна на Eurosport.ru! 24 февраля 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Десна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и Десна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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