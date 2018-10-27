Арсенал
    -
    17:00
    27.10.18
    Стадион им. Валерия Лобановского
    Шахтер
      Чемпионат Украины • Тур 13
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      Арсенал - Шахтер
      Чемпионат Украины - 27 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Арсенал – Шахтер на Eurosport.ru! 27 октября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Вячеслав Грозный или Пауло Фонсека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Шахтер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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