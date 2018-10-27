Заря
    Завершено
    0
    0
    -
    0
    0
    17:00
    27.10.18
    Металлург
    Александрия
      Чемпионат Украины • Тур 13
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Заря
      • Александрия
      • КовалецМикицей
        90'
      • Майборода
        84'
      • ШасталUstimenko
        81'
      • КабаевКочергин
        78'
      • ЛедневГордиенко
        67'
      • СиталоПономарь
        63'
      • Перерыв
      • Заря
      • Александрия
      • РуисМайборода
        45'
      Перед матчем

      Онлайн
      Заря - Александрия
      Чемпионат Украины - 27 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Заря – Александрия на Eurosport.ru! 27 октября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрий Вернидуб или Владимир Шаран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Заря и Александрия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Заря и Александрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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